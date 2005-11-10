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Milan, Comotto può partire nuovamente in prestito: ci pensa il Modena
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Dopo l'esperienza in prestito allo Spezia, Christian Comotto è pronto a vivere una nuova stagione in Serie B. Il Modena ha chiesto al Milan il prestito del centrocampista classe 2008, che potrebbe crescere agli ordini di Galloppa.
Dopo la stagione in prestito allo Spezia, per Christian Comotto si aprono nuovamente le porte della Serie B. Secondo quanto raccolto da TMW infatti il Modena avrebbe chiesto al Milan, club proprietario del talento classe 2008, il prestito del giocatore per la prossima stagione.
Con Galloppa in panchina, tecnico abituato a lavorare con i giovani, la scelta di Modena potrebbe essere quella migliore per il percorso di crescita del giovanissimo talento del Milan.
Fonte Claudia Marrone
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