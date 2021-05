Allegri torna alla Juve. La svolta verde è già pronta: Chiesa-Kulusevski-De Ligt i capisaldi

Diversità di vedute. Così Massimiliano Allegri, anche di recente, ha spiegato i motivi che due anni fa spinsero lui e la Juventus a separarsi. Non è un mistero che, dietro le opinioni diverse, vi fosse la convinzione della necessità dei bianconeri di avviare un nuovo ciclo. Più giovane, magari non vincente nell’immediato, di sicuro improntato a garantire un futuro a lungo periodo alla Vecchia Signora. Ora che il livornese torna ufficialmente a Torino, troverà le basi di quella rivoluzione verde già poste dal lavoro della dirigenza bianconera negli ultimi anni. Si riparte da Matthijs de Ligt in difesa, da Federico Chiesa e Dejan Kulusevski lì davanti. Da capire Merih Demiral. Insieme ai cavalli di razza sui quali Allegri prevedibilmente punterà, ci sono anche questi ragazzi. Il bello della Juve, del resto, anche nella stagione appena conclusa. Si riparte da loro. E in fin dei conti aveva probabilmente ragione Allegri.