Allegri valuta i cambi per lo Zenit: Juve con Alex Sandro e Morata, in attesa di De Ligt e Rabiot

Nella trasferta russa di Champions contro lo Zenit, spiega Tuttosport, Massimiliano Allegri presenterà una Juventus diversa rispetto a quella che ieri sera ha vinto contro la Roma. A sinistra, per esempio, tornerà titolare Alex Sandro. Davanti salvo sorprese dovrebbe tornare titolare Alvaro Morata e pure i circa 20’ giocati da Arthur contro i gialloross potrebbero aver dato un segnale importante in vista dello Zenit. Poi molto dipenderà dalle condizioni di De Ligt e Rabiot: l’olandese è stato tenuto a riposo e salvo sorprese in Russia sarà titolare. Il francese invece è ancora alle prese col Covid-19 ma domani scadrà la sua quarantena: dovesse essersi negativizzato potrebbe aggregarsi al gruppo ed essere a disposizione.