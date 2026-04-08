Altafini: "Non capisco le critiche ad Allegri. Per l'attacco del Milan mi piace Kean"

L'ex attaccante e commentatore Jose Altafini è stato intervistato dall'edizione di oggi di Tuttosport a proposito delle difficoltà che stanno vivendo gli interpreti del reparto offensivo del Milan: "Mi aspettavo la sconfitta a Napoli, non sono sorpreso dall'uscita dal giro Scudetto, perché Allegri con questa squadra non poteva fare di più. La rosa del Milan vale la classifica, Inter e Napoli restano superiori".

Quindi Altafini si sofferma sulle critiche mosse in direzione dell'allenatore del Milan, Max Allegri: "Non capisco proprio, ha preso un Milan che veniva da un 8° posto e lo ha riportato competitivo, senza particolari acquisti di alto livello. Mica sono arrivati Van Basten e Gullit in estate!".

A proposito di mercato, ad Altafini viene chiesto come interverrebbe in estate per il Milan: "La priorità deve essere la spina dorsale con un difensore forte e un altro centrocampista di alto livello a fianco di Modric e Rabiot. L'attacco, poi, necessita di maggiori interventi: serve un bomber da 20 gol all'anno".

Altafini quindi passa ai suggerimenti, facendo il nome giusto come nuovo centravanti per il Milan: "Mi piace Kean. Tra Fiorentina e Nazionale ha fatto diversi gol, negli ultimi due anni è cresciuto molto. Io lo vedrei bene in rossonero".