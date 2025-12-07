Altafini: "Attenzione al Milan per lo scudetto. Allegri valore aggiunto, serve una punta"

"Il Napoli e le altre devono fare attenzione a una rivale...". Frase sibillina quella di Josè Altafini, nel corso di un'intervista a Tuttosport dedicata soprattutto al big match di questa sera tra Napoli e Juventus. Il nome di tale squadra viene rivelato in seguito: "Parlo del Milan. I rossoneri hanno il vantaggio di non giocare le coppe e avere solo un impegno a settimana: in un torneo così equilibrato può fare la differenza. Allegri poi ha dimostrato a chi lo criticava alla Juve tutto il suo valore. Qualcuno dovrebbe pentirsi per come l’ha trattato...".

Sul ruolo di Allegri come artefice principale della rinascita rossonera, Altafini non ha dubbi: "Assolutamente sì. Alla fine la rosa milanista è praticamente la stessa dell’anno scorso, quasi nessuno dei nuovi acquisti sta giocando. Ergo il valore aggiunto è Max. A centrocampo hanno preso Modric, che è straordinario ma hanno perso un campione come Reijnders. Senza dimenticare che la società ha venduto anche un altro big come Theo Hernandez, che a sinistra faceva la differenza. Dietro poi sono e giocano gli stessi dell’anno scorso: come mai Tomori-Gabbia-Pavlovic l’anno scorso prendevano sempre 1-2 gol a partita e adesso no? È semplice: Allegri è stato bravissimo nell’inculcare loro una grande organizzazione in fase difensiva e i risultati si vedono. Ora però la società lo deve supportare, rinforzando la rosa".

Su cosa servirebbe ai rossoneri a gennaio, infine, dice: "Un Altafini (ride). O anche un Van Basten non sarebbe male. A questo Milan serve un attaccante: uno di quelli che la butta sempre dentro. Bastava uno come Vardy...".