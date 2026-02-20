Sampdoria, Coda ancora verso la panchina: per lui si prospetta un ruolo alla 'Altafini'

Contro il Mantova per Massimo Coda potrebbe arrivare la quinta panchina di fila con la Sampdoria, con appena 23 minuti in campo contro lo Spezia e tre sfide senza mai togliersi la tuta. Un filotto lunghissimo per chi è stato protagonista della prima parte di stagione – nove reti in 22 presenze totali – e per chi ha segnato la storia della Serie B di cui è capocannoniere di ogni tempo con 144 reti all’attivo. Per trovare un filotto di gare in panchina consecutive bisogna infatti andare addirittura indietro fino al 2018 quando con il Benevento in Serie A rimase a sedere dall’inizio in sei occasioni consecutive.

E chissà se nella mente del classe ‘88 non ci sia qualche rimpianto per non aver approfondito l’offerta della Salernitana a gennaio, che metteva sul piatto due anni e mezzo di contratto, preferendo restare in blucerchiato con un contratto in scadenza fra sei mesi e nessuna garanzia di rinnovo.

La storia con la Sampdoria sembra infatti giunta agli sgoccioli, soprattutto dopo gli arrivi invernali nel reparto offensivo, ma per lui – come sottolinea Il Secolo XIX - potrebbe esserci un finale di stagione ancora da protagonista seppur con un ruolo diverso, un ruolo alla Altafini: ovvero da attaccante dei minuti finali delle partite dove poter essere ancora decisivo e migliorare quel record di reti in cadetteria che sembra essere già inavvicinabile per chiunque.