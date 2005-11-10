Amorim apre al Milan: il tecnico ha detto no al Benfica. Era stato scelto per il post-Mourinho

Ruben Amorim ha dato apertura totale al Milan e ha deciso di ascoltare Gerry Cardinale, malgrado non ci sia l'anno prossimo l'opportunità di disputare la Champions League con il Diavolo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'ex allenatore del Manchester United avrebbe rifiutato il Benfica, che lo aveva identificato come l'allenatore ideale per il dopo José Mourinho.

Il Milan ha messo sul piatto un biennale con opzione fino al 2029 a 4 milioni di euro netti a stagione. Amorim è in pole position, davanti a Matthias Jaissle, molto tentato di iniziare una nuova avventura in Italia, ma bloccato dalla clausola da 6 milioni che lo lega all'Al Ahli. In questo momento quindi, dopo il no di Rangnick, che ha deciso di rinnovare fino al 2028 con l'Austria, questa è l'ipotesi più probabile.