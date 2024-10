Anche l'Inter pensa a David. Damiani: "Perfetto per il 3-5-2. Ma non è come Thuram"

Non solo Juventus: il centravanti canadese Jonathan David in scadenza di contratto col Lille è un'idea di mercato anche dell'Inter. Sarebbe una operazione in pieno stile Marotta di cui ha parlato, nel corso di una intervista rilasciata ai taccuini di 'TuttoSport', il noto procuratore Oscar Damiani: "Non un campionissimo, ma un giocatore forte. Veloce, è un calciatore di movimento, non è un centravanti statico, anche se sa far valere il suo fisico. Può giocare sia da prima che da seconda punta. Per certi versi ha un qualcosa, a livello di caratteristiche, che potrebbe ricordare Lautaro. Il 3-5-2 sarebbe il modulo perfetto per lui, proprio perché può giocare là davanti in entrambi i ruoli. È rapido, reattivo, segna anche se non è mai stato un grande goleador. Un calciatore completo".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Lo vedrei bene in qualsiasi squadra italiana. David a livello di fisico è meno possente di Thuram, l’interista è alto un metro e 92. Morfologicamente non sono uguali. Come tipo di ruolo possono anche avere delle similitudini, ma soprattutto possono coesistere".

E infine: Quando uno arriva a fine contratto, non è mai a zero (ride, ndr). Ci sono le commissioni per i suoi agenti e l’ingaggio al giocatore che sarà probabilmente superiore a quello che potrebbe chiedere qualora non si svincolasse. Ripeto, nel caso vediamolo all’opera! Il suo arrivo potrebbe anche essere una buona cosa".