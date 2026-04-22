Andreazzoli: "Certo che Spalletti risollevasse la Juventus. Milan, possono essere contenti tutti"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aurelio Andreazzoli ha parlato della Juventus e di come Spalletti l'ha risollevata: "Ne ero certo: ha un bagaglio ampissimo, ha proposte e ha personalità per incidere, non c’erano dubbi che sarebbe accaduto. Per mettere a posto le cose era solo questione di tempo. La mano si sarebbe vista in fretta e non ci sono dubbi che lui abbia i mezzi per poter arrivare subito al dunque.

Poi è evidente che per mettere a posto le cose che ci vorrà ancora un pochino, però molte cose già funzionano. È questione di caratteristiche e lui è uno che si impone sulla squadra, sia come idea che come comportamenti. Adesso la Juventus è una squadra seria che si comporta come il suo allenatore, in maniera seria. I calciatori non si buttano in terra, non perdono tempo... Poi hanno pure aggiunto la goliardia, perché si divertono: è un gruppo che sta bene insieme e si vede

Venendo al Milan di Allegri, avversario dei bianconeri prosegue: "Se guardiamo la classifica dell’anno scorso e quella di quest’anno, possono essere contenti tutti. Ci sono tanti aspetti da considerare che possono piacere o meno a livello personale, però ciò che rimane è l’oggettività della classifica per la quale tutte le squadre giocano, in particolare quelle di alto livello"