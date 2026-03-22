Padova, non solo Pagliuca. Per la panchina si pensa anche ad Andreazzoli

Continua il casting per la panchina del Padova. Nella giornata di ieri, come ormai noto, il club biancoscudato ha deciso di esonerare Matteo Andreoletti dopo la quarta sconfitta consecutiva in campionato. La dirigenza si è già messa al lavoro per individuare il sostituto e il nome più caldo al momento è quello di Guido Pagliuca, considerato il principale candidato per raccogliere l’eredità. L’ex allenatore dell’Empoli sarebbe stato già contattato e resta in pole position per la panchina biancoscudata.

Tra le alternative - come riportato da Trivenetogol - figura anche il nome di Aurelio Andreazzoli, al momento però in posizione più defilata rispetto a Pagliuca. La scelta definitiva dovrebbe arrivare a breve, con il club intenzionato a dare una nuova guida tecnica alla squadra nel minor tempo possibile.