Antognoni torna sul suo addio alla Fiorentina: "È una ferita aperta. Mi spiace non esserci"

Giancarlo Antognoni, grande ex della Fiorentina, è tornato sul suo addio al club viola, evidenziando in un'intervista a La Gazzetta dello Sport come gli manchi il club nel quale ha fatto la storia come calciatore: "È una ferita aperta. Ero rientrato nel club, ho vissuto i momenti difficili e mi spiace non esserci oggi. La vita va così, pazienza. Il dispiacere c’è sempre. Io, però, non vivo di rimpianti: non sono un calcolatore, sono un istintivo da sempre. Confesso che ho perso un po’ l’entusiasmo del tifoso anche se resto molto interessato alla Fiorentina. Purtroppo nel calcio italiano sono entrati personaggi che non gli hanno fatto bene e ora si vedono i risultati".