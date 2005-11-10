Antonio Conte nella sua Torino... per vedere Toro-Udinese: l'ex Napoli è in tribuna
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Simone Lorini
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Oggi alle 21:08Serie A
autore Simone Lorini
12.10.2026 21:08Serie A
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L'ex allenatore di Napoli, Inter, Juventus e Nazionale, tra le altre, Antonio Conte, è stato inquadrato dalle telecamere presenti allo stadio Grande Torino, dove si sta disputando la sfida tra Toro e Udinese, ultima gara del sesto turno di Serie A: ancora 0-0 il punteggio, con le squadre che si stanno studiando alla ricerca di un varco per fare male.
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