Antonio Conte nella sua Torino... per vedere Toro-Udinese: l'ex Napoli è in tribuna

L'ex allenatore di Napoli, Inter, Juventus e Nazionale, tra le altre, Antonio Conte, è stato inquadrato dalle telecamere presenti allo stadio Grande Torino, dove si sta disputando la sfida tra Toro e Udinese, ultima gara del sesto turno di Serie A: ancora 0-0 il punteggio, con le squadre che si stanno studiando alla ricerca di un varco per fare male.