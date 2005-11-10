Antonio Vergara Cor 'e Napoli: l'esterno pronto a legarsi agli azzurri per i prossimi otto anni

Gli azzurri sono pronti a blindarlo fino al 2031 con opzioni che potrebbero estendere l'accordo fino al 2034. Respinti gli assalti di Como e Atalanta.

Il Napoli considera Vergara uno dei giovani più promettenti per il proprio progetto e ora è pronto a dimostrarlo con i fatti blindandolo. L'incontro andato in scena ieri tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente Mario Giuffredi ha portato a un'intesa di massima per il rinnovo del contratto fino al 2031, con opzioni che potrebbero estendere il legame fino al 2034. L'accordo prevede anche un adeguamento dell'ingaggio, a conferma della fiducia che il club ripone nel talento napoletano.

Un futuro in azzurro

Dopo una stagione vissuta da protagonista, Vergara si candida a diventare uno dei punti di riferimento del Napoli del futuro. Le sue prestazioni hanno convinto la società a respingere gli interessamenti di Como e Atalanta, che avrebbero manifestato la disponibilità a investire circa 25 milioni di euro. L'obiettivo del club è far crescere il giocatore fino a renderlo uno dei simboli della squadra, con la prospettiva, in futuro, di raccogliere l'eredità di Giovanni Di Lorenzo.

Il mercato

Sul fronte mercato, il Napoli continua a monitorare anche altri profili. Tra questi c'è Costantino Favasuli, esterno destro del Catanzaro e dell'Under 21, seguito con interesse ma il cui eventuale arrivo dipenderà dalle cessioni. Resta inoltre aperta la pista che porta all'argentino Exequiel Zeballos, in attesa di un accordo definitivo con il Boca Juniors dopo l'intesa già raggiunta con il giocatore.