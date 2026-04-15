TMW Radio Apolloni: "Un Milan che perde punti così è forse dovuto a..."

L'ex calciatore e tecnico Luigi Apolloni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Chi è che ha fatto un'impresa quest'anno come allenatore?

"Per Chivu non era facile, c'erano incognite all'Inter. Metterei la Juve con Spalletti, poi l'Atalanta con Palladino, l'Udinese con Runjaic. Metterei anche Sassuolo, Genoa e Torino.

E Sarri?

"E' andata via gente importante, vedi Castellanos. Ha perso Guendouzi che era un signor giocatore, si è dovuto inventare Patric in mezzo al campo, è stato bravo nel rivitalizzare la squadra".

Che ne pensa di Allegri?

"Allegri? Lui è responsabile della squadra. A inizio anno ha dichiarato che si doveva vedere marzo e forse qualcuno ha staccato la spina. Forse non ha dato la giusta motivazione fino in fondo. Un Milan che perde punti così è forse dovuto a qualcuno che ha staccato la spina prima, vedi Leao. Forse si è intestardito nel metterlo punta". Forse col cambio di modulo ha tolto delle certezze che si erano prese".