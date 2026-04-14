Apolloni: "Troilo la vera rivelazione del Parma. Con il tempo giocherà sempre ad alto livello"

Nel corso del suo appuntamento settimanale con ParmaLive.com, l'ex capitano gialloblù Gigi Apolloni ha parlato così della eccellente prova difensiva del Parma contro il Napoli, che ha fruttato un altro punto prezioso ai gialloblù di Cuesta: "Contro il Napoli ho visto un ottimo Parma, a differenza di ciò che era successo nell’ultimo match disputato al Tardini contro la Cremonese. I crociati hanno saputo reggere contro una delle squadre più in forma del campionato, che veniva da diversi risultati utili consecutivi, fornendo una buonissima prestazione. Dal punto di vista offensivo i ragazzi di Cuesta non hanno entusiasmato, ma hanno mostrato un grande valore in difesa e nello spirito messo in campo. Il pareggio se lo è guadagnato il Napoli per la partita che ha fatto, provandoci per tutti i 90’, ma anche il Parma che ha mostrato cuore e attenzione difensiva.

Il reparto difensivo crociato è stato guidato, ancora una volta, da Mariano Troilo, che era stato assente contro la Lazio per squalifica. Aveva fatto una grande prova all’andata contro i partenopei e a San Siro contro il Milan, dimostrando una grande capacità di concentrazione. Con il tempo imparerà a giocare ad alto livello con continuità anche con avversari di caratura diversa. Il suo campionato ha avuto qualche sbavatura, ma si può considerare a tutti gli effetti la rivelazione della stagione del Parma assieme a Keita".

Apolloni ha spiegato che il gol del Parma è scaturito da uno schema collaudato, iniziato con un lancio lungo di Suzuki. Ha poi lodato la prestazione di Elphege, capace di fare sponda e servire Strefezza, autore di una rete spettacolare. Allo stesso tempo, ha sottolineato la presenza di alcuni errori da parte dei difensori partenopei, evidenziando in particolare la posizione errata di Juan Jesus. Infine, ha osservato che anche il gol del Napoli è stato causato da una fase difensiva gialloblu non perfetta, precisando però che la capacità di inserimento di McTominay ha permesso alla squadra di Conte di raggiungere il pareggio.