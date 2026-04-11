Apolloni: "Cuesta si è 'italianizzato' subito, il Parma ha il dovere di confermarlo"

L'ex difensore Luigi Apolloni è stato intervistato da Radio Napoli Centrale in vista della partita di domani alle ore 18 che vede il Napoli opposto al Parma, forse una delle ultime chiamate per gli azzurri per tenere aperta la corsa Scudetto: "Sicuramente il Napoli ha rimpianti per l'assenza dei giocatori più importanti. Però devo dire che Conte e la società sono stati bravi, hanno dato una continuità e stanno raggiungendo l'obiettivo. Poi il rientro dei leader è un valore aggiunto".

Parma-Napoli sarà anche una sfida interessante sul piano tattico, con Antonio Conte contro il giovane Carlos Cuesta. Su quest'ultimo e sulla sua traccia in gialloblù, ha così parlato Apolloni: "Mi ha impressionato positivamente, si è italianizzato subito. Ha improntato la squadra sulla difesa, è chiaro che deve migliorare. Ha fatto un grandissimo campionato per i mezzi che ha. Cura molto i particolari, ho visto i suoi allenamenti, è bravo a trasmettere messaggi ai calciatori. Non avendo avuto esperienze in prima squadra, devo dire che si è impegnato alla grande. Adesso la società ha il dovere di confermarlo".

In conclusione, Apolloni si sofferma anche sulla crisi del movimento calcistico italiano: "C'era l'ossatura italiana, con uno straniero. Gli stranieri se sono forti ben vengano. Già all'epoca quando c'erano i Del Piero, Maldini, i Nesta, gli Albertini, erano tutti giocatori forti. Bisogna trovare soluzioni per obbligare a giocare con un minimo di giocatori italiani. E poi servono stranieri sì, ma forti. Una volta c'erano i blocchi: quello della Juve o quello del Milan che davano una grossa mano alla Nazionale. Il CT è un selezionatore, deve mettere insieme a proporre proprie idee valorizzando ciò che ha a disposizione. Ora prende un giocatore da una squadra, uno dall'altra e c'è un lavoro più lungo. E un'altra cosa importante è che allora bisognava pedalare parecchio. Ora i Mancini, i Bastoni si guardano indietro e non c'è competizione. La competizione aiuta a crescere".