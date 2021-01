"Arbitraggio non all'altezza. Serve rispetto". Rivedi Di Francesco dopo Cagliari-Milan

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta contro il Milan di ieri sera, ha commentato l'arbitraggio, a suo avviso non all'altezza, visto il rigore assegnato ai rossoneri e quello non concesso ai sardi nel secondo tempo: "A volte le scelte si fanno con troppa fretta di dare dei rigori quando c'è il VAR. L'arbitraggio non è stato all'altezza di questa partita. La delicatezza di questa gara era da entrambe le parti, anche per chi deve lottare per la salvezza. Il rispetto deve essere lo stesso, il rigore non dato a noi poteva cambiare le sorti di questa gara, li avevamo messi un po' lì nella loro metà campo. Il Milan ha sfruttato al meglio il penalty nel primo tempo. Noi dovevamo comunque essere più lucidi negli ultimi 20/25 metri".