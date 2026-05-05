TMW Arbitri, oggi decade Zappi. Poi elezioni o commissario, con Rizzoli in pole: lo scenario

Rivoluzione in vista per la classe arbitrale. Nella giornata di oggi, a partire dalle 19,30, il Comitato Nazionale dell’AIA si riunirà per dichiarare la decadenza di Antonio Zappi. Il presidente è stato inibito per 13 mesi in tutti e tre i gradi di giudizio della giustizia sportiva: la decadenza diventerà effettiva solo con la ratifica del consiglio federale, che sarà convocato dopo la dichiarazione del Comitato.

A quel punto, in teoria, si aprirebbe il percorso verso le elezioni del successore di Zappi come presidente dell’associazione di categoria. I tempi sono chiari: massimo 90 per indire le elezioni, massimo 45 per il loro svolgimento. A seconda della rapidità del percorso, l’elezione potrebbe cadere a cavallo delle nomine della prossima stagione. Condizionale d’obbligo: nel frattempo l’AIA potrebbe essere commissariata dalla FIGC.

La competenza, in questo caso, è sempre del consiglio federale, ma su proposta del presidente federale. Gabriele Gravina può dare l’iniziativa, ancorché dimissionario (si tratta di atto indifferibile), ma non l’ha ancora fatto per evitare qualsiasi passo falso, e nella convinzione che debba essere una scelta condivisa. C’è anche da individuare il commissario giusto: tra le ipotesi, resta calda, ma non scontata, quella che porta al ritorno in Italia, in questa veste, di Nicola Rizzoli.