Arbitri, Rocchi ferma Mariani mentre Colombo vola in Qatar: Abisso dal VAR al campo

Che gli arbitri stiano passando uno dei momenti di maggiore crisi è sotto gli occhi di tutti. Da sempre il ruolo del direttore di gara è nell'occhio del ciclone: dai giocatori in campo, ai dirigenti fino ad arrivare ai milioni di tifosi. Le sue decisioni sono sempre oggetto di discussione, di polemica. Ma questa volta le critiche sono suffragate dalle opinioni anche del designatore, oltre che da un'evidenza disarmante analizzando gli episodi alla televisione. L'introduzione del VAR non ha spento le polemiche specialmente nell'ultima giornata di campionati.

Fanno molto discutere le scelte in Napoli-Inter, specialmente il rigore iniziale per i partenopei su Di Lorenzo. Per questo motivo il designatore Rocchi ha fermato Mariani, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, almeno fino al prossimo weekend. Fermato anche Colombo, direttore di gara di Fiorentina-Bologna. L'arbitro però si trasferirà in Qatar dove dal 3 al 27 novembre prossimo ci saranno i Mondiali Under 17.

Curioso invece l'episodio di Abisso. Il fischietto infatti era al VAR in Milan-Fiorentina con l'arbitro Rocchi che ha dichiarato apertamente che l'errore sul calcio di rigore del 2-1 rossonero è da imputare proprio a chi era davanti al video a Lissone. Ebbene il direttore di gara palermitano dirigerà domani sera Genoa-Cremonese.