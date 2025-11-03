Champions League, sarà l’italiano Maurizio Mariani ad arbitrare PSG-Bayern Monaco

Sarà Maurizio Mariani l’arbitro designato dall’UEFA per dirigere la sfida di cartello della 4ª giornata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, in programma martedì sera al Parc des Princes. L’incontro mette di fronte due squadre che hanno vinto tutte e tre le partite finora disputate nella fase a gironi, rendendo il confronto decisivo per il primato della fase campionato.

Il fischietto italiano, 42 anni, aveva già arbitrato il PSG una volta in passato, in occasione dell’andata dei quarti di finale della scorsa stagione contro l’Aston Villa (3-1). Mariani, uno degli arbitri più esperti del panorama europeo, ha inoltre diretto la finale di Coppa Italia dello scorso maggio e, più recentemente, la finale del Mondiale Under 20 tra Argentina e Marocco (0-2), disputata lo scorso 20 ottobre.

Curiosamente, sarà la prima volta che Mariani si troverà a dirigere una partita del Bayern Monaco in campo internazionale. Il suo nome è tornato alla ribalta pochi giorni fa, dopo il discusso Napoli-Inter 3-1 del 25 ottobre, durante il quale la sua decisione di assegnare un calcio di rigore ai partenopei aveva suscitato accese polemiche in Italia. Con due squadre al massimo della forma e un arbitro sotto osservazione, l’attesa per PSG-Bayern è altissima: una sfida che promette spettacolo e che potrebbe già indirizzare il destino europeo di entrambe.