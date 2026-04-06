Arijon Ibrahimovic può tornare in Italia. Il tedesco è monitorato da due club di A
Arijon Ibrahimovic potrebbe tornare in Serie A dopo le esperienze non propriamente positive con Frosinone e Lazio. Attualmente all'Heidenheim, ma col cartellino di proprietà del Bayern Monaco, sta finalmente giocando con continuità e i campioni di Germania in carica ne stanno seguendo da vicino i progressi.
Possibile pertanto un ritorno alla casa madre per restarci come Luis Diaz. Tuttavia resta aperto uno scenario che lo vorrebbe ancora in Italia: secondo quanto riportato da transfermarkt.de lo seguono con attenzione Cagliari e Fiorentina. Piace anche al Villarreal in Spagna e al Brighton in Inghilterra.
20 anni, Ibrahimovic ha raccolto 28 presenze nella stagione 2023/24 col Frosinone, segnando un gol. Appena due gettoni invece nella stagione passata con la Lazio.
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