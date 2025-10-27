L'Heidenheim vuole riscattare Ibrahimovic: contatti previsti con il Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da Sky Sports Germany, l’Heidenheim intende trattenere Arijon Ibrahimović anche oltre la scadenza del suo attuale prestito dal Bayern Monaco, che termina a fine stagione. L’accordo in corso non prevede alcuna opzione di acquisto, ma la dirigenza sarebbe rimasta colpita dalle prestazioni del giovane talento e vuole trovare una soluzione per un trasferimento definitivo.

Le parti avvieranno i colloqui nei prossimi mesi, con l’obiettivo di valutare la possibilità di un accordo a lungo termine. Il Bayern, che detiene il contratto del giocatore fino al 2027, valuta il centrocampista offensivo attorno ai 4 milioni di euro.

Ibrahimović, 19 anni, originario di Norimberga, ha collezionato otto presenze in questa stagione con l'Heidenheim, servendo un assist nel primo turno di DFB-Pokal, ma non ha ancora trovato la via del gol in campionato. Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, il giovane ha maturato due esperienze in Serie A: una stagione in prestito al Frosinone (2023/24) e, nella seconda parte della scorsa annata, un semestre con la Lazio.

A livello internazionale, Ibrahimović ha rappresentato la Germania nelle selezioni giovanili U17 e U19, ma non ha ancora debuttato con la Nazionale maggiore. È inoltre eleggibile per il Kosovo, che negli ultimi mesi ha intensificato i contatti per convincerlo a vestire la propria maglia.