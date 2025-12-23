Arijon Ibrahimovic: "Mi sento a mio agio all'Heidenheim. Non era stato così alla Lazio"

Arijon Ibrahimovic, attaccante attualmente in forza all'Heidenheim, club in cui è stato ceduto a titolo temporaneo dal Bayern Monaco, ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco Abendzeitung, nella quale ha parlato delle sue stagioni, tra cui dunque anche quelle con Lazio e Frosinone: "Mi ci sono abituato, ma non voglio essere ceduto di nuovo in prestito. Mi piacerebbe davvero rimanere in un club a titolo definitivo".

Poi svela un retroscena legato proprio alle avventure in Italia: "Mi sento estremamente a mio agio ora all'Heidenheim. Non era stato così nelle mie esperienze precedenti (Frosinone e Lazio, ndr.). L'Heidenheim è come una famiglia, qui ci sono persone fantastiche".

In carriera vanta 18 presenze e 2 gol con il Frosinone, 17 gettoni con l'Heienheim, 15 incontri e 6 reti con la seconda squadra del Bayern Monaco, 4 partite con i bavaresi e 2 match con la Lazio. Inoltre è sceso in campo una volta con la Germania Under 21, 4 con l'Under 20, segnando un gol, una con l'Under 19, 8 con l'Under 18, impreziosite da 2 centri, 13 con l'Under 17, siglando 9 reti, e 2 con l'Under 16.