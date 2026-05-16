Arriva il derby, Gasperini: "Pellegrini spesso decisivo? Se è a posto faccio affidamento su di lui"

Possiamo aspettarci in futuro una sua centralità anche nelle scelte? A rispondere alla domanda in conferenza stampa prima del derby, è stato lo stesso Gian Piero Gasperini: "Il centro del progetto Roma ce l'ha la società, molto più ampio e più completo. A partire dallo stadio, dalla continuità che può dare negli investimenti e soprattutto nella programmazione. Io mi occupo della parte tecnica, quelle sono le mie responsabilità. Cercare di raggiungere il migliore dei traguardi e migliorare la squadra. La presenza è fondamentale perché quando c'è la presenza della proprietà tutto quanto funziona meglio. C'è meno gente che riporta le cose, c'è molta più possibilità di avere rapporti diretti senza intermediari che, volontariamente o meno, cambiano le opinioni. E poi quello che ritengo fondamentale è che le decisioni diventano veramente veloci. Spero che anche nei prossimi giorni Ryan riesca ad avere, oltre la velocità con gli agenti dei calciatori, anche un rapporto di conoscenza con i giocatori che per questa società stanno dando il massimo. Indipendentemente da quale sarà il futuro dei singoli. È qualcosa che dà ancora un valore maggiore, si vive anche di questo".

Crede negli uomini-derby? Influirà nelle sue scelte per domani?

"Ci credo che alcuni giocatori che sono cresciuti nella propria squadra e arrivano a giocare i derby li sentono in maniera diversa da chi magari arriva da fuori e ha una percezione diversa. Questo a volte li porta emotivamente a non fare delle buone prestazioni, altre volte a esaltarsi. Sicuramente Pellegrini è tra quelli che è stato spesso decisivo nei derby, arriva da un infortunio. Si è allenato tutta la settimana e se è a posto faccio affidamento su di lui, dall'inizio o a partita in corso".

Ieri El Shaarawy ha salutato il club e i tifosi. Ha parlato col ragazzo? Anche per Pellegrini e Celik si augura di allenarli ancora? È ottimista in merito?

"C'è la proprietà qui. Avere tanti giocatori in scadenza poteva comportare una gestione pesante nel girone di ritorno, invece è un altro grande segno di attaccamento alla Roma e professionalità. Ora la proprietà sta cercando di risolvere queste situazioni, io sono molto fiducioso. Con El Shaarawy ci avevo già parlato qualche settimana fa, quello che gli dirò oggi è che ci sono ancora due partite e potrà avere le sue opportunità, quindi l'attenzione va messo prima di tutto su questo. Poi giustamente il suo percorso verrà celebrato".