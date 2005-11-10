Ufficiale Arriva l'annuncio del Bologna: Domenico Tedesco è il nuovo allenatore. I dettagli del contratto

"Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva". Questa la nota ufficiale con cui il club rossoblù annuncia il nuovo allenatore che dunque va a raccogliere l'eredità di tecnico uscente, Vincenzo Italiano.

Continua il comunicato: "Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem’er-Liga russa, ha raggiunto gli Ottavi di Finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-22. Benvenuto Mister!".