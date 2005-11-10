Monza, ecco il rinnovo di Birindelli: il comunicato e tutti i dettagli
Dopo la promozione in Serie A, il Monza è pronto a iniziare la costruzione della squadra della prossima stagione. Ed il primo tassello, dopo la conferma di Bianco, arriva con un importante rinnovo. Samuele Birindelli ha infatti prolungato fino al 30 giugno del 2028, come comunicato dal club:
"AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Samuele Birindelli fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Dal suo arrivo in Brianza nell’estate 2022, il duttile esterno toscano ha collezionato 129 presenze e 8 reti in biancorosso.
Nella cavalcata che ha portato il Monza al ritorno in Serie A è stato grande protagonista, segnando 5 gol in 37 gare in cui ha saputo brillare sia in difesa che a centrocampo. L’avventura insieme continua, complimenti Samuele!".