Arrivabene su Dybala: "La sua reazione? Io esultavo. Parleremo a febbraio, con lui e con gli altri"

Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, parla a Mediaset prima della gara di Coppa italia contro la Sampdoria. "L'esultanza di Dybala? Ho visto una grande azione di Arthur, l'assist di Kean e il gol di Dybala. Esultavo ma non sto a commentare le reazioni dei giocatori. Io esultavo...".

Come mai ci vuole così tanto per il rinnovo?

"Io sono andato al sodo: ho detto che ne avremmo parlato a febbraio. Non c'è solo lui, ci sono anche Cuadrado, Perin, Bernardeschi che è un campione europeo e De Sciglio. E' giusto parlare di tutti, a febbraio ci prenderemo il tempo per parlare con tutti, compreso Dybala".