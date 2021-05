Arsenal, Camavinga primo obiettivo per la mediana. Per il Sun, l'alternativa è Ramsey

La giovanissima stella del Rennes Eduardo Camavinga è primo obiettivo dell'Arsenal per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il calciatore classe 2002 è nel mirino di mezza Europa: dal Real Madrid al Barcellona, passando soprattutto per il Bayern Monaco. Però l'Arsenal - riporta la stampa inglese - non molla la presa e nelle prossime settimane proverà a strapparlo alla concorrenza.

L'alternativa? Secondo il Sun Sport, tabloid inglese, il piano B potrebbe essere Aaron Ramsey, ex capitano ora alla Juventus che sogna - si legge - il ritorno a Londra.