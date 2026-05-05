Arsenal nella storia: unica imbattuta dopo 14 gare in una singola Champions
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Un cammino perfetto dell'Arsenal in questa edizione della Champions League. I Gunners hanno raggiunto la finale eliminando l'Atletico Madrid in semifinale. 14 partite disputate, 11 vittorie (compresa la vittoria con il Bayern Monaco in Phase League) e 3 pareggi: come riporta Opta tra le 44 squadre che hanno disputato almeno 14 partite in una singola edizione di Champions League, l’Arsenal è l’unica a essere rimasta imbattuta nelle prime 14 gare.
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