Aspettando i nazionali, Baroni ritrova Vecino: le ultime sulla Lazio in vista della Juve

vedi letture

Ultimissime sulla Lazio, attesa alla ripresa del campionato dalla sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium (in programma sabato 19 ottobre alle ore 20.45). In casa biancoceleste si attende infatti il rientro dei nazionali, ma nel frattempo mister Baroni - riporta lalaziosiamonoit.it - ha recuperato Matias Vecino.

Allenamento in gruppo per l'uruguaiano - si legge -, in campo con i compagni e poi per un lavoro extra insieme ai preparatori: tornerà tra i convocati contro la Juventus, dopo essersi fermato dopo la sfida di Europa League con il Nizza per un affaticamento muscolare. Baroni ha dunque l'intera rosa a disposizione, fatta eccezione di Lazzari, finito ko per una lesione di medio grado al retto femorale sinistro. Le prove tattiche anti-Motta scatteranno tra domani e giovedì quando alla base si rivedranno gli altri 7 nazionali (Mandas è l'unico già tornato): sono Marusic, Hysaj, Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Tchaouna e Dia.

Dall'altra parte, la Juventus ha annunciato che per la gara contro la Lazio l'Allianz Stadium sarà tutto esaurito.