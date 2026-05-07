Aston Villa, Emery: "Quello che ho fatto è passato. Ecco quale sarà l'esperienza da sfruttare"

Nel pre partita della semifinale di ritorno di Europa League tra l'Aston Villa e il Nottingham Forest è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei padroni di casa Unai Emery, che va a caccia della sua sesta finale della competizione.

Queste le parole del tecnico spagnolo: "Se la mia esperienza in questa competizione può esserci di aiuto? Tutto quello che ho fatto è passato. La cosa più importante è il modo in cui abbiamo costruito il nostro percorso. L'esperienza di cui abbiamo bisogno ce la danno i tre anni di Europa che abbiamo già disputato: dalla Conference, alla Champions e ora la semifinale di Europa League. Dobbiamo cercare di sfruttarla".

Emery ha espresso anche belle parole nei confronti degli avversari: "Abbiamo grande rispetto per l'Europa e abbiamo grande rispetto per il Nottingham Forest, anche perché all'andata sono stati loro a vincere. Prendiamo coscienza che dobbiamo ribaltarla, ma siamo qui per questo".