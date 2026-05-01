"Anderson da rosso, VAR pessimo. Poteva rompere una caviglia a Watkins": Emery esplode

L'allenatore dell'Aston Villa Unai Emery si è presentato ai microfoni di TNT Sports dopo l'amara sconfitta per 0-1 al City Ground contro il Nottingham Forest, in occasione della semifinale d'andata di Europa League: "Non siamo riusciti a segnare, abbiamo subito gol, ma abbiamo controllato", la prima analisi del tecnico spagnolo. "Abbiamo perso ma abbiamo fatto la partita che avevamo pianificato. Abbiamo avuto le nostre occasioni per segnare e abbiamo avuto il momento favorevole. Siamo riusciti a fermare il loro pressing alto, il match stava andando come previsto. Abbiamo difeso bene. Il rigore è stata un'azione singola che è capitata".

Il match, ad ogni modo, è stato indirizzato dal rigore convalidato al Forest a causa dell'intervento scomposto a braccia alte dell'ex Roma Digne. Ed Emery ha commentato: "Non ho visto l'azione né parlato con lui. Domani parleremo di tutto. Dopo l'analisi potremo trarre qualcosa di chiaro". Aggiungendo: "Dopo il loro gol, la cosa più importante era non perdere la testa e mantenere il nostro piano di gioco. Loro erano carichi, spingevano bene. Dopo il gol abbiamo mantenuto la stessa idea per pareggiare l'incontro, ma la cosa più importante era non subire un altro gol".

Anche se il ritorno di settimana prossima preannuncia spettacolo, seppur partendo sotto di un gol: "La sfida non è finita, continua la prossima settimana. Dobbiamo rimontare". Tuttavia, Emery si è soffermato sulla decisione dell'arbitro di evitare ad Anderson il cartellino rosso per un contrasto su Ollie Watkins: "Fantastico l'arbitro, fantastico. Ma il VAR è davvero pessimo", lo sfogo del tecnico dell'Aston Villa. "È un chiaro cartellino rosso, non capisco perché il VAR non abbia chiamato l'arbitro perché è così evidente. È un errore enorme, enorme. Il VAR è il responsabile".

"L'arbitro... fantastico, un lavoro fantastico, 10 su 10, ho apprezzato come ha gestito la partita per 90 minuti", ha invece proseguito Emery. "L'ho rivisto, wow. Enorme. Poteva rompergli la caviglia", ha aggiunto, riguardando le immagini dell'intervento pericoloso di Anderson su Watkins. "VAR, dove sei? È una tua responsabilità, siamo professionisti. Era così chiaro per tutti. Poteva rompergli la caviglia. Non è giusto".