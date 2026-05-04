Real Madrid, dall'Inghilterra il nome nuovo per la panchina: spunta Emery per il dopo-Arbeloa

Si prospettano cambiamenti importanti sulla panchina del Real Madrid in vista della prossima stagione. Il club spagnolo avrebbe già avviato le riflessioni sul futuro della guida tecnica, con Alvaro Arbeloa destinato a lasciare il ruolo al termine dell’annata. L’ex difensore, subentrato a gennaio dopo l’addio di Xabi Alonso, non proseguirà dunque la sua esperienza alla guida dei Blancos.

La dirigenza si sarebbe già mossa per individuare il profilo giusto da cui ripartire e, stando a quanto riferito dal portale inglese TalkSport, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Unai Emery, attuale allenatore dell’Aston Villa. Il tecnico basco, arrivato in Premier League nel novembre 2022 come successore di Steven Gerrard, è legato al club inglese da un contratto fino al 2029. Nonostante ciò, l’ipotesi di un ritorno in Liga, questa volta sulla panchina del Real Madrid, potrebbe rappresentare una tentazione concreta per lui.

Emery conosce bene il campionato spagnolo, avendo già allenato squadre come Villarreal, Valencia, Siviglia e Almeria. Il richiamo del Santiago Bernabéu potrebbe dunque cambiare gli scenari, in un’estate che si preannuncia decisiva per il futuro tecnico dei Blancos.