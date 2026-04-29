Emery non ha dubbi: "Malen straordinario, la Roma lo riscatterà"

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha parlato della semifinale di andata di Europa League di domani contro il Nottingham Forest, soffermandosi anche sulla cessione di Donyell Malen alla Roma lo scorso gennaio:

"Malen è un grandissimo calciatore, davvero un ottimo attaccante. Qui aveva la concorrenza di Watkins, quindi giocava meno ma io già pensavo che dovesse giocare di più come attaccante. A volte ha giocato insieme a Watkins comunque. Credo che alla Roma stia trovando il posto giusto e ha giocato tutte le partite, esprimendo al meglio le sue qualità e segnando gol. Sono molto felice per lui perché è anche un bravo ragazzo. E, naturalmente, gli auguro di continuare a segnare gol. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto che la Roma, viste le prestazioni, eserciterà. E per questo ripeto che sono molto felice, soprattutto per lui, perché è un bravo ragazzo e un ottimo calciatore".