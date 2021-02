Atalanta come l'Ajax? Zidane: "Squadra fisica e forte in attacco. Ma lasciamo stare i paragoni"

L'Atalanta come il sorprendente Ajax di due stagioni fa? Una domanda a cui ha risposto il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, alla vigilia della sfida fra i Blancos e la Dea: "L'Atalanta è una squadra offensivamente molto forte, ma pure forte fisicamente. A me non piace fare paragoni fra le squadre, nel calcio non ha senso. L'Atalanta è l'Atalanta, una squadra specifica che fa le sue cose, e l'Ajax è l'Ajax. Domani sarà una bella partita di calcio fra l'Atalanta e il Real Madrid".

