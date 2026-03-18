Atalanta, de Roon: "Noi squadre italiane dobbiamo imparare tanto. Il Bayern mi ha impressionato"

Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la sconfitta per 4-1 in casa del Bayern Monaco. Le sue parole: "Grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto. Menomale che siamo riusciti a fare qui un gol".

Tralasciando queste due partite, le altre 433 le hai giocate ad alto livello.

"E' un grande traguardo, 435 sono tante partite. Non voglio smettere, voglio continuare. E' un grande onore aver giocato così tante partite".

Queste due sconfitte possono lasciare qualcosa per il campionato?

"Sì, dobbiamo imparare tanto. In casa abbiamo provato a fare pressing, oggi ci siamo abbassati e ci hanno fatto 4 gol lo stesso. In campionato questo ci può dare qualcosa, abbiamo giocato contro un avversario pazzesco, dobbiamo rialzare la testa subito".

Questo livello ti dà qualcosa per migliorare?

"Sì, noi squadre italiane dobbiamo imparare da queste squadre nei movimenti e nella velocità. Noi siamo statitici e tattici. Possiamo imparare noi squadre italiane. Kane giocava anche terzino destro e sinistro. Devi correre veramente tantissimo".

Dove poni la squadra di Kompany oggi?

"Per me sono i favoriti per la Champions, sono impressionato. Hanno tutto eppure mancavano dei giocatori oggi come Musiala, Olise e Kimmich...".

Kane gioca anche davanti alla difesa...

"Sì esatto. Dobbiamo essere molto umili come loro".