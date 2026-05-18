Lazio, addio Sarri sempre più probabile. Per la panchina idea Toppmöller

Nella giornata odierna, Claudio Lotito ha parlato della posizione di Maurizio Sarri, rispondendo alle dichiarazioni del tecnico post derby: "Noi abbiamo acquisito Sarri con un contratto triennale, quindi per altri due anni, sulla prospettiva che saremmo ripartiti dalla squadra con una logica di ringiovanimento. Queste sono le considerazioni che abbiamo fatto noi. Nella vita poi ho imparato che sono tutti utili e nessuno è indispensabile, soprattutto i giocatori".

Con ogni probabilità ci sarà una separazione, del resto le parole dell'allenatore lasciano poco all'immaginazione: "Se i piani non collimano meglio separarci". Chi quindi può raccogliere il testimone? Secondo quanto riportato da gazzetta.it un candidato è Dino Toppmoller. 45 anni, tedesco, figlio di Klaus Toppmöller, ha guidato dal 2023 a gennaio 2026 l'Eintracht Francoforte, portandolo anche a un opttimo 3° posto nella stagione 2024/25. Il suo capolavoro pèerò è stato in Lussemburgo, portando il piccolo Dudelange alla fase a gironi di Europa League dove ha sfidato il Milan.