Sarri primo candidato alla sostituzione di Conte a Napoli, la conferma di Di Marzio

Si va verso una chiusura anticipata del rapporto tra il Napoli e Antonio Conte. Sarri resta il primo nome per sostituirlo

Si preannuncia un radicale ribaltone sulla panchina del Napoli.

Trova infatti conferme l’indiscrezione di una imminente separazione anticipata tra il club di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, con le parti orientate verso una risoluzione consensuale del rapporto.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il candidato numero uno alla successione è Maurizio Sarri. Tra la dirigenza partenopea e il tecnico toscano si sono già registrati i primi contatti, e negli ambienti societari filtra un forte ottimismo circa la possibilità di un suo clamoroso ritorno all'ombra del Vesuvio. Dal canto suo, Antonio Conte rimarrà alla finestra in attesa di un eventuale inserimento da parte della Nazionale.

L'insidia Atalanta e le opzioni secondarie

La strada che conduce a Sarri presenta tuttavia un ostacolo di rilievo. Sullo sfondo resta vivo l'interesse dell'Atalanta: soltanto un affondo decisivo dei nerazzurri, guidati dalle manovre di mercato di Cristiano Giuntoli, potrebbe far saltare l'accordo con il Napoli.

Qualora la pista principale dovesse tramontare, Aurelio De Laurentiis ha già pronte le alternative. I profili caldi in cima alla lista dei desideri rispondono ai nomi di Vincenzo Italiano, Massimiliano Allegri e Fabio Grosso.

Al momento, ad ogni modo, la priorità assoluta del club azzurro resta il ritorno di Maurizio Sarri.