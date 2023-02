Atalanta, Gasperini: "Champions? La strada è lunga, ma vittorie come questa danno fiducia"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo esterno per 0-2 sul campo della Lazio.

Koopmeiners sulla trequarti davanti a De Roon e Ederson: come mai?

"Ho questi tre che già altre volte si sono dimostrati interscambiabili. Questo ci può permettere di dare meno punti di riferimento. Avevamo bisogno di un Ederson così, che ha fatto gare di buon livello ma mai così e deve essere un buon inizio".

Hojlund e Zapata possono giocare insieme?

"Hanno anche giocato una partita insieme. Non sono incompatibili, ma è difficile farli giocare tutti quanti".

Come vede Hojlund in allenamento?

"Un giocatore che, durante la settimana, dà sempre il massimo e talvolta va un po' rallentato. Ha tanta voglia di imparare ed è molto migliorato sotto l'aspetto tecnico e della resistenza. ha una capacità ottima di sprintare ed è difficile da tenere per gli avversari".

Quanto credete alla Champions?

"Queste prestazioni ti danno fiducia. Se giochi così contro una squadra forte come la Lazio, da queste partite ne esci convinto e pensi di poterle ripetere. Adesso andiamo avanti: il campionato è una corsa a tappe, c'è tempo per tutti quanti e vedremo se nel momento decisivo avremo la convinzione giusta".

Si aspettava questi risultati?

"Quello che ha fatto questo gruppo è straordinario, andando oltre le proprie potenzialità. In avvio eravamo tra le prime, ma non giocando con questa qualità. Siamo andati a fasi alterne e adesso dobbiamo entrare nella fase decisiva prendendo fiducia con partite come questa".

Può aprire un ciclo con questi giovani?

"Ci sono giovani di grande qualità, che in questo momento stanno dando una mano notevole. Poi c'è un gruppo che è qui da tanti anni e che sta recuperando al voglia di essere competitivo".