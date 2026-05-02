Atalanta-Genoa, l'MVP Bijlow: "Molto contento, i nostri tifosi ci spingono tantissimo"

Justin Bijlow, portiere olandese del Genoa, è stato intervistato dai microfoni di DAZN al termine della gara esterna pareggiata 0-0 sul campo dell'Atalanta, nella quale è stato premiato come migliore in campo: "Il Genoa ha dei grandi tifosi, sono molto contento in particolare quando gioco in casa perché ci spingono tantissimo".