Koulierakis ha raggiunto la Roma in Galles. Le prime immagini con i tifosi giallorossi

Konstantinos Koulierakis ha raggiunto i suoi nuovi compagni a Cardiff. All'indomani della pesante sconfitta per 4-1 nell'amichevole contro il Cardiff City, infatti, il difensore greco - nuovo innesto della Roma - è sbarcato in Galles dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri nella Capitale

Prelevato a titolo definitivo dal Wolfsburg per 17 milioni di euro complessivi, di cui 15 di parte fissa, il classe 2003 - che ha scelto la maglia numero 33 - è dunque pronto a mettersi subito a disposizione di Gasperini per la seconda parte della preparazione estiva. Koulierakis come detto è arrivato oggi in tarda mattinata al WRU National Centre of Excellence, quartier generale della Roma, dove ad attenderlo c’erano anche alcuni tifosi romanisti, tra cui quelli del Roma Club Finlandia (nella foto), con i quali si è fermato per le prime foto e gli autografi.