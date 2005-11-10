L'Inter pensa al ritorno di Kovacic? Ieri nuovo contatto con il mondo nerazzurro

A margine dell'amichevole a Hong Kong, il croato - oggi al Manchester City - si è trattenuto a colloquio con il connazionale Sucic e il vice Kolarov.

Mateo Kovacic non ha dimenticato l'Inter. E nella giornata di ieri il centrocampista ha avuto modo di rinverdire i suoi ricordi a tinte nerazzurre, avendo affrontato la Beneamata in amichevole con il suo Manchester City, nella tournée di Hong Kong. A testimoniare il contatto tra Kovacic e la sua vecchia squadra, un video pubblicato sui social dalla stessa Inter, in cui si vede il 32enne, a colloqui con il connazionale Sucic, salutare con affetto Dimarco e Kolarov, tra gli altri.

Le voci su un ritorno nerazzurro

Nelle scorse settimane, infatti, si era parlato della possibilità di un ritorno nella sponda nerazzurra di Milano per il centrocampista croato. Era emersa un'indiscrezione secondo la quale l'entourage del calciatore lo avrebbe proposto alla dirigenza nerazzurra, che aveva però chiarito come prima servissero delle uscite. Come per esempio Asllani e Frattesi, cessioni che a centrocampo ancora però non sono state fatte. Di spazio per far rientrare Kovacic oggi non ce n'è, ma chissà che questo non si liberi, nel mese scarso che manca alla fine del calciomercato.

Il trascorso all'Inter di Kovacic

Il nazionale della Croazia ha giocato due anni nell'Inter tra il 2013 e il 2015. Acquistato dalla Dinamo Zagabria per 11 milioni di euro, al termine del suo percorso fu ceduto per 38 milioni al Real Madrid, permettendo ai nerazzurri di incassare una ricca plusvalenza.