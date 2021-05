Atalanta-Juventus, la finale: il cammino bianconero tra supplementari e rivali storiche

Bianconeri fortunati negli ottavi di finale, contro un Genoa che viene regolato dopo ventitré minuti ma che risorge dalle ceneri grazie ai gol di due ex atalantini come Czyborra e Melegoni. Ai supplementari è però Rafia, su assist di Morata, a fissare il 3-2 finale al minuto 104. Più semplice la sfida contro la SPAL, liquidata per 4-0 senza grosse difficoltà dagli uomini di Pirlo, approdando in semifinale contro l’Inter.

Nel doppio confronto è Cristiano Ronaldo ad assurgere il ruolo di salvatore della patria con una doppietta a San Siro che non dà grandi possibilità di rimonte al ritorno, dove la Juventus preferisce controllare la situazione e rimanere sullo 0-0. Due pareggi al novantesimo, quindi, e due vittorie, più un gol ai supplementari.

Juventus-Genoa 3-2

Juventus-SPAL 4-0

Inter-Juventus 1-2

Juventus-Inter 0-0