Atalanta, Muriel: "Difficile affrontare chi deve salvarsi. Abbiamo giocato solo noi"

Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta andato in gol nel match pareggiato contro l'Udinese per 1-1, ha parlato a fine partita al sito ufficiale: "Peccato, sappiamo che queste partite sono difficilissime contro squadre che si chiudono per portare il punto a casa. Siamo riusciti a pareggiare una gara che si era messa in salita e questo vuol dire tanto della nostra forza. E' stata molto dura poi abbiamo giocato solo noi cercando di fare la partita e gol".

Difficile buttare giù certi muri come quelli visti oggi da parte dell'Udinese?

"Anche contro il Genoa è stata simile. Sono squadre che si giocano la salvezza e fanno di tutto per un solo punto. Poi quando giochi contro l'Atalanta si cercano sempre di chiudere. Sappiamo che troveremo tante gare come questa e sappiamo che dovremo essere bravi a trovare la giocata giusta per vincere la partita".