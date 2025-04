Ufficiale Atalanta, preso dal Manchester United John Murtough: sarà a capo dello sviluppo

Nuovo arrivo in casa Atalanta, che ha annunciato l'arrivo in casa nerazzurra del dirigente John Murtough, proveniente dal Manchester United: "Atalanta BC comunica un nuovo ingresso a livello dirigenziale nell’Area Sportiva del Club, della quale entra a far parte con effetto immediato in qualità di Director of Global Development il signor John Murtough. Il 54enne dirigente inglese, che sarà coordinato dal Direttore Sportivo Tony D’Amico, va a potenziare un’area che mira a sviluppare ulteriormente la propria visione internazionale.

John Murtough è alla sua prima esperienza in Italia dopo aver operato per molti anni in Inghilterra con vari ruoli dirigenziali. I suoi trascorsi e i suoi incarichi più significativi con Everton, Fulham, Coventry City, ancora Everton, FA Premier League e Manchester United. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro danno il benvenuto a John Murtough, augurandogli un buon lavoro nell’Area Sportiva di Atalanta BC".

Questo l'organigramma aggiornato:

Presidente Antonio Percassi

Co-Chairman Stephen Gerard Pagliuca

Amministratore Delegato Luca Percassi

Consigliere Joseph Case Pagliuca

Consigliere Luca Bassi

Consigliere David Benjamin Gross

Consigliere Mario Volpi

Collegio Sindacale Claudia Rossi (Presidente)

Collegio Sindacale Marco Bombardieri (Sindaco Effettivo)

Collegio Sindacale Piero Albani (Sindaco Effettivo)

Organismo di Vigilanza Niccolò Bertolini Clerici (Presidente)

Organismo di Vigilanza Ascensionato Carnà

Organismo di Vigilanza Roberto Gatti

Direttore Generale Area Corporate

Andrea Fabris

Direttore Generale Area Istituzionale

Umberto Marino

Direttore Operativo Roberto Spagnolo

AREA TECNICO SPORTIVA

Direttore Sportivo Tony D’Amico

Collaboratore Area Tecnica Gabriele Zamagna

Responsabile Sviluppo Risorse Tecniche Fabio Gatti

Director of Global Development John Murtough

AREA ORGANIZZATIVA

Segretario Generale Marco Semprini

Segretario Sportivo Pietro Bertino Colleoni

Team Manager Mirco Moioli

AREA COMMERCIALE E MARKETING

Direttore Marketing e Commerciale Romano Zanforlin

AREA AMMINISTRATIVA, FINANZA E CONTROLLO

Direttore Amministrativo, Finanza e Controllo Valentino Pasqualato

AREA COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA

Responsabile Comunicazione Elisa Persico

Responsabile Comunicazione Sportiva Andrea Anselmi

Responsabile Ufficio Stampa Andrea Lazzaroni