Atalanta, Samardzic è sempre più vicino: O'Riley non si sblocca. Tutto sul serbo

Continua la trattativa tra l'Atalanta e l'Udinese per Lazar Samardzic. Come vi abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri il club bergamasco sta provando a chiudere in tempi brevi e nelle ultime ore ci sono stati altri contatti tra le parti, visto anche che, come riportato da Sky Sport, la Dea ha quasi deciso di rinunciare ufficialmente a Matt O'Riley, viste le quattro offerte rifiutate dal Celtic, che non ha neanche messo un prezzo preciso per l'eventuale uscita del centrocampista. Ecco dunque che i nerazzurri hanno virato nettamente su Samardzic e dopo l'acquisto del serbo potrebbe sbloccarsi la cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus.

Nel 2023-2024 il centrocampista ha totalizzato 34 presenze, tutte in Serie A, segnando 6 gol. Nella sua carriera vanta 97 gettoni e 13 reti con i bianconeri, 9 gare con il Lipsia, 3 con l'Hertha Berlino e 5 con la seconda squadra, senza contare quelle con le giovanili.

Intanto è ufficiale Brescianini: il comunicato dell'Atalanta

Atalanta BC è lieta di comunicare - come da comunicato ufficiale - di aver acquisito da Frosinone Calcio - a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini, 24enne centrocampista che nello scorso campionato di Serie A ha totalizzato 36 presenze, impreziosite da 4 reti e 2 assist-gol Nato il 20 gennaio 2000, è cresciuto calcisticamente nel Milan arrivando a esordire in prima squadra nell’agosto del 2020 in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A.