Atletico Madrid, Koke dopo il pari con l'Arsenal: "Abbiamo avuto tante occasioni, peccato"
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È terminata 1-1 la sfida del Metropolitano fra Atletico Madrid e Arsenal. A segno Gyokeres per i Gunners e Julian Alvarez per i Colchoneros, entrambi su calcio di rigore. Al termine della gara Koke, capitano dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Movistar+:
"Abbiamo dato il massimo. Siamo partiti in difficoltà. Abbiamo avuto occasioni per vincere, ma tutto si deciderà nella partita di ritorno. Loro difendono molto bene e hanno giocatori molto veloci in attacco".
"Non siamo riusciti a chiudere la partita in vantaggio, nonostante le occasioni che abbiamo avuto".
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