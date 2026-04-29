Atletico Madrid, Koke dopo il pari con l'Arsenal: "Abbiamo avuto tante occasioni, peccato"

È terminata 1-1 la sfida del Metropolitano fra Atletico Madrid e Arsenal. A segno Gyokeres per i Gunners e Julian Alvarez per i Colchoneros, entrambi su calcio di rigore. Al termine della gara Koke, capitano dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Movistar+:

"Abbiamo dato il massimo. Siamo partiti in difficoltà. Abbiamo avuto occasioni per vincere, ma tutto si deciderà nella partita di ritorno. Loro difendono molto bene e hanno giocatori molto veloci in attacco".

"Non siamo riusciti a chiudere la partita in vantaggio, nonostante le occasioni che abbiamo avuto".