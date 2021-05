Ausilio e i rinnovi Inter: "Bastoni ok. Lautaro? Col cambio agente, dobbiamo cominciare da capo"

Il capitolo rinnovi è al momento in sospeso? Intervistato da Sky Sport, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha risposto anche a questa domanda: "Molto è già stato fatto, in realtà. Soprattutto nel caso Bastoni,l'accordo va solo formalizzato. Non cambia nulla aspettare 10 o 15 giorni. Dopo il progetto finanziario che il club ci illustrerà, andremo a definire i vari casi. Lautaro? Eravamo a buon punto per il rinnovo, ma il fatto che abbia cambiato gli agenti ci mette nelle condizioni non dico di ricominciare da capo, ma quasi".

