Bakker merita una chance all'Atalanta? Il bivio dell'esterno passerà da Palladino

Mitchel Bakker da due anni a sta parte è un po’ il “Calimero” dell’Atalanta: un giocatore valido che, pur facendo parte della rosa nerazzurra, a Bergamo ha vissuto un misto di sfortuna ed emarginazione dalle rotazioni proprio come il pulcino del “Carosello”. Sulla sinistra Bernasconi è ormai titolare fisso e sta disputando una grande annata, all’occorrenza ci sarebbe anche il solito Zappacosta, ma dietro l’olandese c’è un quesito: dare una chance concreta a Bakker oppure la sua stagione (mai davvero cominciata) è destinata a concludersi in estate?

Il ritorno a Bergamo tra crociato e recupero graduale

Escludendo l’unica presenza con l’Under 23, Bakker non gioca una partita dal 10 maggio 2025 contro il Brest quando vestiva la maglia del Lille, al termine di una stagione in cui aveva collezionato 4 gol e 3 assist. Era tornato a Bergamo per una nuova valutazione considerando il cambio da Gasperini a Juric, ma l’infortunio al crociato lo ha tenuto lontano dalle dinamiche nerazzurre. Al suo rientro è stato stabilmente convocato, restando però sempre in panchina e limitandosi a qualche riscaldamento a bordocampo senza mai subentrare. Da qui nasce l'interrogativo sulle sue possibilità e sul perché mister Raffaele Palladino potrebbe decidere di puntare su di lui.

Bakker può starci in questa Atalanta?

Per analizzare il numero 5 atalantino bisogna citare anche l’annata negativa con Gasperini: l’intesa mai solida con il tecnico, tanta panchina, pochi minuti e molte difficoltà. Bakker è un giocatore con ottime doti offensive tra cui cross, velocità, capacità di saltare l’uomo e la propensione alla conclusione; l’altra faccia della medaglia però sono le difficoltà in fase difensiva. In questa Atalanta dove potrebbe collocarsi? Oltre a essere il vice-Bernasconi, potrebbe agire in posizione più avanzata o addirittura essere spostato sulla fascia destra (ruolo già ricoperto in Francia).

Sguardo al presente, ma futuro in valutazione

In caso contrario l’Atalanta potrebbe pensare di cederlo cercando di recuperare i 10 milioni di euro spesi nell’estate del 2023. Ora però si guarda al presente e la curiosità intorno all’olandese cresce. Citando Palladino, “chi dimostra impegno, merita” e chissà se Bakker riuscirà a rientrare in questa cerchia.