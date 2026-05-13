Roma, rispunta Kessié: Gasperini lo riabbraccerebbe volentieri. Ma pesa l’ingaggio

La Roma continua a guardarsi intorno per rinforzare il centrocampo e tra i profili tornati d’attualità ci sarebbe anche quello di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, oggi in forza all’Al-Ahli, starebbe valutando concretamente la possibilità di lasciare l’Arabia Saudita per fare ritorno in Europa dopo due stagioni lontano dal calcio del Vecchio Continente.

Secondo quanto riportato da Foot-Africa, l’ex Milan sarebbe nuovamente finito nel radar giallorosso, anche grazie alla stima di Gian Piero Gasperini, che lo aveva valorizzato ai tempi dell’Atalanta. Il cartellino del giocatore verrebbe valutato intorno ai 12 milioni di euro, cifra che potrebbe persino abbassarsi ulteriormente nel corso della trattativa.

Il vero nodo, però, resta legato allo stipendio. Kessié percepisce infatti circa 4,5 milioni di euro a stagione, un ingaggio considerato molto elevato per i parametri attuali della Roma. Intanto l’Al-Ahli avrebbe già provato a convincere il centrocampista a restare, mettendo sul tavolo una proposta di rinnovo biennale. Al momento, però, il giocatore non avrebbe ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e starebbe riflettendo seriamente sulla possibilità di tornare a giocare in Europa.